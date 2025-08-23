Instagram Memperkenalkan Fitur Baru Untuk Reels
jpnn.com - Demi memudahkan para kreator dan penonton, Instagram memperkenalkan fitur baru yang mampu menghubungkan beberapa Reels ke dalam satu seri.
Hal itu menjadikan penonton lebih gampang untuk mengikuti dan menemukan konten terkait.
Para kreator bisa menggunakan fitur baru itu untuk menampilkan sebuah kisah dalam serangkaian video dan video lanjutan.
Para kreator bisa menghubungkan video-video cerita mereka, sehingga penonton tidak perlu menggulir atau mencari bagian video yang lain secara manual.
Dengan fitur baru tersebut, para kreator dapat mengatur Reel terkait sehingga penonton dapat mengikutinya dengan mudah.
Mereka tidak perlu lagi meminta pengikut untuk menunggu "bagian kedua" atau memeriksa kembali pembaruan.
Selain memungkinkan pengguna menggabungkan berbagai bagian dari sebuah saga, fitur itu bisa dimanfaatkan untuk mengelompokkan video-video serupa.
Kreator dapat menghubungkan Reels saat menambahkan teks atau melalui menu tambahan pada Reels yang sudah dibagikan.
