Instagram Memperkenalkan Fitur Bernama Instant

jpnn.com - Instagram memperkenalkan cara baru bagi pengguna untuk berbagi momen sehari-hari, lewat fitur bernama “Instant”.

Fitur itu memungkinkan pengguna berbagi foto spontan tanpa filter yang hanya bisa dilihat satu kali.

Fitur dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbagi yang lebih kasual dan personal.

Pengguna cukup mengambil foto secara langsung, menambahkan keterangan singkat, lalu membagikannya kepada teman dekat atau pengikut.

Berbeda dengan Stories yang bisa dipoles dengan berbagai efek dan editan, Instant justru menonjolkan sisi spontan tanpa sentuhan tambahan.

Foto yang dikirim juga akan hilang setelah dilihat penerima.

Meski bersifat sementara, Instagram tetap menyimpan foto-foto Instant di arsip pribadi pengguna hingga satu tahun.

Arsip itu hanya bisa diakses pemilik akun dan dapat diunggah kembali menjadi rangkuman Stories.