Instagram Menambahkan Fitur Baru di Reels

jpnn.com, JAKARTA - Instagram kembali menghadirkan pembaruan yang langsung menyentuh kebiasaan penggunanya. Kali ini, fokusnya ada pada fitur Reels.

Di mana, Reels kini dilengkapi kemampuan jeda video hanya dengan satu sentuhan.

Fitur mulai digulirkan secara global, baik untuk pengguna Android maupun iOS.

Kehadirannya menjawab kebutuhan sederhana dan krusial: kontrol yang lebih praktis saat menikmati konten video pendek.

Instagram menyebut pembaruan memberi keleluasaan lebih bagi pengguna dalam mengatur pengalaman menonton.

Kini, pengguna tak perlu lagi menahan layar untuk menghentikan video—cukup satu ketukan, Reels langsung terjeda.

Tak hanya itu, saat video dihentikan, pengguna juga langsung disuguhkan opsi untuk mengatur suara, termasuk tombol “mute” guna membisukan audio.

Detail kecil itu membuat pengalaman menonton terasa lebih fleksibel, terutama saat berada di situasi yang membutuhkan keheningan.