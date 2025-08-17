Instagram Mengembangkan Fitur Baru, Masih Tahap Uji Coba

jpnn.com - Instagram mengembangkan fitur baru bernama Picks untuk membantu penggunanya menemukan minat yang sama dengan pengguna lain.

Picks dikonfirmasi Instagram sebagai fitur prototipe internal dan belum diuji secara eksternal.

Fitur itu pertama kali ditemukan oleh pengembang Alessandro Paluzzi yang sering mengulik coding dari aplikasi-aplikasi untuk menemukan fitur yang belum dirilis saat masih dalam pengembangan.

Baca Juga: Instagram Menghadirkan 2 Fitur Baru Repost dan Peta

Berdasarkan informasi yang dibagikan Paluzzi, pengguna Instagram dapat memilih beberapa topik misalnya film, buku, acara TV, gim, dan musik favoritnya.

Nantinya Instagram akan mempertemukan pengguna dengan teman-temannya yang memilih hal sama.

Belum ada detail resmi yang dibagikan Instagram mengenai Picks, tetapi fitur tampaknya dikembangkan sebagai alternatif baru bagi pengguna bisa terhubung lebih personal dengan sesama temannya dan memulai percakapan dengan minat yang sama.

Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan awal tahun ini bahwa jejaring sosial itu akan fokus pada kreativitas dan koneksi pada 2025.

"Untuk membantu orang terhubung dengan teman melalui hal-hal yang mereka temukan di Instagram, kami akan menggandakan pengiriman pesan, membuat konsumsi konten lebih interaktif dan sosial, dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk terhubung dengan teman," tulis Mosseri dalam sebuah unggahan Instagram pada Januari 2025.