menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Instagram Menghadirkan 2 Fitur Baru Repost dan Peta

Instagram Menghadirkan 2 Fitur Baru Repost dan Peta

Instagram Menghadirkan 2 Fitur Baru Repost dan Peta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi fitur Repost di Instagram. Foto: instagram

jpnn.com, JAKARTA - Instagram memperkenalkan dua fitur baru dalam membantu menghubungkan pengguna dengan teman-temannya, yakni fitur Repost dan Peta Instagram.

Fitur Repost

Fitur Repost memungkinkan pengguna mengunggah ulang konten berupa reels dan feed dari kreator lain. Fungsinya mirip dengan Retweet pada media sosial X.

Baca Juga:

Repost akan direkomendasikan ke umpan teman dan pengikut pengguna serta ada di tab terpisah di profil pengguna, sehingga bisa ditinjau kembali.

Kredit yang ditampilkan pada unggahan yang di-Repost tetap kredit pembuat konten asli.

Dengan demikian, konten seorang kreator berpeluang di-repost oleh orang lain dan direkomendasikan kepada pengikut pengguna tersebut meskipun mereka tidak mengikuti pembuat konten.

Baca Juga:

Pengguna yang ingin menggunakan fitur Repost nantinya hanya perlu mengetuk ikon Repost.

Pengguna bisa menambahkan deskripsi unggahan lalu memilih simpan untuk mengunggah ulang konten yang dirasa menarik.

Instagram memperkenalkan dua fitur baru dalam membantu menghubungkan pengguna dengan teman-temannya, yakni fitur Repost dan Peta Instagram.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI