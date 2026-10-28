menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Instagram Menguji Coba Konten Video Horizontal dengan Durasi Hingga 90 Menit

Instagram Menguji Coba Konten Video Horizontal dengan Durasi Hingga 90 Menit

Instagram Menguji Coba Konten Video Horizontal dengan Durasi Hingga 90 Menit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi instagram uji coba video horizontal Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Instagram kali ini bikin banyak orang mengernyitkan dahi—sekaligus penasaran.

Platform yang selama ini identik dengan video vertikal cepat berdurasi hitungan detik, mendadak membuka ruang buat konten yang jauh lebih panjang dan santai.

Lewat fitur baru bernama "Features", Instagram kini mengizinkan pengguna mengunggah video berformat horizontal dengan durasi hingga 90 menit.

Baca Juga:

Format baru dirancang khusus untuk memberi panggung bagi para kreator video berdurasi panjang, terutama para pembuat siniar atau podcaster.

Harapannya, mereka tak lagi perlu memotong percakapan serumit apa pun menjadi klip-klip kerdil yang kehilangan konteks.

Wakil Presiden Produk Instagram Tessa Lyons bersama Kepala Instagram Adam Mosseri, mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil agar para kreator bisa langsung membagikan episode penuh atau potongan percakapan yang lebih dalam tanpa sekat durasi.

Baca Juga:

Uji coba fitur sebenarnya sudah dimulai di Brasil, sebelum akhirnya bergeser ke kreator terpilih di Amerika Serikat sejak awal pekan ini.

Saat menjelajahi tab Explore, penonton tidak langsung disuguhi video berdurasi satu setengah jam.

Lewat fitur baru bernama "Features", Instagram kini mengizinkan pengguna mengunggah video berformat horizontal dengan durasi hingga 90 menit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI