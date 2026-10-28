Instagram Menguji Coba Konten Video Horizontal dengan Durasi Hingga 90 Menit

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Instagram kali ini bikin banyak orang mengernyitkan dahi—sekaligus penasaran.

Platform yang selama ini identik dengan video vertikal cepat berdurasi hitungan detik, mendadak membuka ruang buat konten yang jauh lebih panjang dan santai.

Lewat fitur baru bernama "Features", Instagram kini mengizinkan pengguna mengunggah video berformat horizontal dengan durasi hingga 90 menit.

Format baru dirancang khusus untuk memberi panggung bagi para kreator video berdurasi panjang, terutama para pembuat siniar atau podcaster.

Harapannya, mereka tak lagi perlu memotong percakapan serumit apa pun menjadi klip-klip kerdil yang kehilangan konteks.

Wakil Presiden Produk Instagram Tessa Lyons bersama Kepala Instagram Adam Mosseri, mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil agar para kreator bisa langsung membagikan episode penuh atau potongan percakapan yang lebih dalam tanpa sekat durasi.

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Uji coba fitur sebenarnya sudah dimulai di Brasil, sebelum akhirnya bergeser ke kreator terpilih di Amerika Serikat sejak awal pekan ini.

Saat menjelajahi tab Explore, penonton tidak langsung disuguhi video berdurasi satu setengah jam.