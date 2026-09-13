Instagram Merilis Fitur Baru, Solusi Buat yang Malas Mengkurasi Foto

jpnn.com, JAKARTA - Menjaga profil Instagram tetap ciamik sering kali butuh usaha ekstra. Bagi yang malas kurasi foto atau bingung mengunggah apa, Instagram baru saja merilis solusi manis.

Pengguna kini bisa memasang foto dari tab "Ditandai" (tagged) langsung ke grid profil utama.

Fitur itu jadi angin segar buat siapa pun yang ingin memajang momen seru tanpa perlu mengunggah ulang secara manual.

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Foto nongkrong bareng teman, proyek kolaborasi, hingga kenangan manis yang diunggah orang lain kini bisa menyatu di galeri utama kita.

Tab khusus konten ditandai sebenarnya tetap ada. Bedanya, kini kita punya kendali penuh untuk memilih mana saja foto terbaik dari teman yang layak dipajang.

Cara memasangnya pun dibuat sangat natural.

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Begitu ada notifikasi penandaan di DM, atau saat melihat uanggahan di tab "Ditandai", tekan tombol menu tiga titik atau menahan uanggahan tersebut lalu memilih opsi "Tambahkan ke grid".

Soal privasi, Instagram tetap menjaga batasannya.