Instagram Sedang Mengembangkan Opsi Mode Penyamaran

jpnn.com, JAKARTA - Pernah membayangkan berselancar di Instagram tanpa takut ketahuan "salah pencet" di unggahan mantan jam tiga pagi? Keinginan itu mungkin bukan lagi sekadar angan-angan.

Instagram dikabarkan sedang mengembangkan fitur baru bernama Mode Read-Only.

Sederhananya, itu adalah mode "penyamaran" atau incognito versi Instagram.

Bocoran tersebut pertama kali diungkap oleh ahli rekayasa kode Alessandro Paluzzi melalui akun X miliknya.

Berdasarkan tangkapan layar yang dia bagikan, saat mode ini aktif, jejak digitalmu mendadak hilang sepenuhnya.

Begitu mode penyamaran ini menyala, kamu tidak bisa:

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* Menyukai (like) maupun mengomentari unggahan

* Mengirim pesan (DM) atau mengikuti akun baru