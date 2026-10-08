Instagram Sedang Mengembangkan Opsi Mode Penyamaran
jpnn.com, JAKARTA - Pernah membayangkan berselancar di Instagram tanpa takut ketahuan "salah pencet" di unggahan mantan jam tiga pagi? Keinginan itu mungkin bukan lagi sekadar angan-angan.
Instagram dikabarkan sedang mengembangkan fitur baru bernama Mode Read-Only.
Sederhananya, itu adalah mode "penyamaran" atau incognito versi Instagram.
Bocoran tersebut pertama kali diungkap oleh ahli rekayasa kode Alessandro Paluzzi melalui akun X miliknya.
Berdasarkan tangkapan layar yang dia bagikan, saat mode ini aktif, jejak digitalmu mendadak hilang sepenuhnya.
Begitu mode penyamaran ini menyala, kamu tidak bisa:
* Menyukai (like) maupun mengomentari unggahan
* Mengirim pesan (DM) atau mengikuti akun baru
Instagram dikabarkan sedang mengembangkan fitur baru bernama Mode Read-Only atau mode penyamaran
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