Instastory Putranya Sindir Sri Mulyani, Purbaya: Dia Enggak Ngerti, Masih Kecil
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Rabu (10/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi story Instagram di akun putranya yang menjadi sorotan publik.

Diketahui, putra Purbaya, Yudo Sadewa mengunggah sebuah story Instagram yang menyinggung eks Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Purbaya, sang putra tak paham mengenai hal tersebut karena usianya yang masih sangat muda.

“Dia enggak ngerti, masih kecil, sudah sudah larang, sudah tidak main Instagram lagi. Jadi, anak kecil enggak ngerti apa-apa,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Rabu (10/9).

Dia pun mengaku telah memberikan nasihat untuk sang putra agar tak menyinggung pihak lain di media sosial.

Bahkan, putranya telah menghapus atau deactive akun media sosial instagramnya itu.

“Kan sudah enggak ada lagi, di-take down semua di Instagram juga,” jelasnya.

Eks Direktur LPS itu menambahkan bahwa keluarganya memang belum terbiasa menjadi sorotan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi story Instagram putranya yang menjadi sorotan publik.

