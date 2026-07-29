Instax Mini 99 Ada Warna Matte Silver, Perkuat Karakter Kamera Analog Premium

jpnn.com, JAKARTA - FUJIFILM Indonesia menghadirkan pilihan warna terbaru Matte Silver untuk instax mini 9, kamera instan analog premium yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman fotografi yang lebih ekspresif melalui permainan cahaya dan warna.

Kehadiran warna baru ini melengkapi karakter premium instax mini 99 sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna di Indonesia untuk mengekspresikan karakter dan gaya personal mereka.

Diluncurkan secara global pada tahun 2024, instax mini 99 menggabungkan teknologi analog khas FUJIFILM dengan berbagai fitur kreatif yang memungkinkan pengguna menciptakan hasil foto instan yang unik.

Melalui Color Effect Control, kamera memanfaatkan pencahayaan berwarna langsung ke film untuk menghasilkan enam efek warna berbeda, sementara Vignette Mode dan Brightness Control memberikan keleluasaan lebih dalam mengatur nuansa visual sesuai karakter setiap momen.

Karena dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan cara pengambilan gambar, setiap hasil cetak instax memiliki karakter yang berbeda. Inilah yang menjadikan setiap foto terasa lebih personal dan memberikan pengalaman fotografi analog yang tidak selalu dapat dihasilkan melalui fotografi digital.

“Kami percaya pengalaman fotografi tidak hanya tentang mengabadikan momen, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang dapat mengekspresikan perspektif dan karakter mereka melalui sebuah foto. Melalui instax mini 99, FUJIFILM menghadirkan pengalaman fotografi analog yang memberikan kebebasan berekspresi melalui eksplorasi cahaya dan warna, sehingga setiap foto memiliki karakter yang berbeda,” kata Presiden Direktur PT FUJIFILM Indonesia Masato Yamamoto.

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Mengusung desain klasik dengan bodi bertekstur matte menyerupai kulit, instax mini 99 dirancang untuk menghadirkan pengalaman menggunakan kamera analog premium yang nyaman sekaligus elegan.

Pilihan warna Matte Silver semakin mempertegas karakter tersebut melalui sentuhan aksen berwarna perak pada lensa dan berbagai dial pengaturan, menghadirkan tampilan yang modern tanpa meninggalkan nuansa kamera fotografi klasik.