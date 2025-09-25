Instax Mini Evo Gentle Rose dari Fujifilm untuk Pasar Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm Indonesia resmi memperkenalkan instax mini Evo dengan pilihan warna terbaru, GENTLE ROSE.

Nuansa lembut nan elegan ini melengkapi dua warna sebelumnya hitam dan cokelat, serta memberi pengguna di Indonesia lebih banyak cara untuk mengekspresikan diri.

Di Indonesia, memotret dan berbagi kenangan sudah menjadi bagian akrab dari keseharian. Dari acara keluarga, pernikahan, wisuda, ulang tahun, hingga kumpul santai bersama sahabat, foto selalu jadi cara menyimpan cerita kebersamaan.

Instax mini Evo, dengan perpaduan teknologi digital dan sentuhan analog, cepat digemari anak muda, keluarga, dan komunitas kreatif yang ingin mengabadikan momen secara instan dengan hasil yang menarik.

Lebih dari sekadar kamera, instax mini Evo juga pas dijadikan hadiah. Warna GENTLE ROSE menghadirkan kesan anggun sekaligus personal. Untuk dipakai sendiri, sebagai pelengkap gaya, atau hadiah spesial, mini Evo dirancang menyatu dengan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Sejak diperkenalkan secara global pada 2021, mini Evo dikenal memberi keleluasaan bagi pengguna untuk memotret, memilih, lalu langsung mencetak foto favorit dalam format khas instax mini.

Kamera ini juga bisa difungsikan sebagai printer smartphone, sehingga foto digital bisa dengan mudah dicetak dan dibagikan.

Fitur kreatifnya menjadi daya tarik tersendiri: tersedia 10 efek lensa (seperti Soft Focus dan Light Leak) serta 10 efek film (seperti Monochrome dan Retro) yang dapat dipadukan hingga 100 variasi.