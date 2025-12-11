Insting Gol Ramon Tanque Kembali, Satu Pesan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque melanjutkan tren positifnya dalam mencetak gol.

Seusai menjebol gawang Borneo FC Samarinda di BRI Super League 2025/26, Ramon kembali mencatatkan namanya di papan skor pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26.

Gol tunggal pemain asal Brasil itu memastikan Persib menang 1-0 atas Bangkok United pada laga terakhir Grup G ACL Two, Rabu (10/12/2025), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kemenangan tersebut mengantar Persib finis sebagai juara grup dan melaju ke babak 16 besar.

Insting Gol Ramon Tanque Kembali

Ramon mengaku insting golnya mulai kembali dan siap memberikan kontribusi lebih besar bagi Maung Bandung.

Kerja kerasnya perlahan membuahkan hasil. Penyerang berusia 27 tahun itu juga menyampaikan apresiasi kepada pelatihnya, Bojan Hodak.

Baca Juga: Kata Mutiara Ramon Tangue Setelah Mencetak Gol Penting buat Persib Bandung

"Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini. Saya sangat senang bisa mencetak gol dan kami meraih kemenangan."

"Terima kasih kepada pelatih atas kepercayaannya, rekan setim yang bekerja bersama saya, dan para penggemar yang selalu mendukung," kata Ramon, dikutip Kamis (11/12/2025).