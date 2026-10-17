Institut Pariwisata Trisakti Beri Penghargaan kepada 5 Mitra Kerja Sama
jpnn.com - JAKARTA - Institut Pariwisata Trisakti (IPT) memberikan penghargaan kepada lima mitra kerja sama dalam rangkaian Wisuda Tahun Akademik 2025/2026.
Sebanyak lima mitra yang tercantum sebagai penerima penghargaan tersebut ialah Artotel Group, RA Hospitality, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI).
Apresiasi yang diserahkan pada Selasa (13/10) ini menjadi bagian dari upaya IPT memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha serta dunia industri dalam mendukung pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Rektor institut Pariwisata Trisakti Fetty Asmaniati, S.E., M.M. mengatakan pemberian penghargaan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi hubungan kemitraan antara IPT dan industri yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan pariwisata.
"Sinergi tersebut penting untuk mendorong keselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang," kata Fetty.
Dalam daftar penerima penghargaan, Artotel Group diterima Eduard R. Pangkerego, M.Par, IHGMA diterima Eko Pradipto Permadi, M.Par, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) diterima Oktriyandi Muharram, Ra Hospitality diterima Ir. Antonius A. Soleiman, dan ASPERAPI diterima Mustakim, M.Par., CEVM. Pencantuman para mitra tersebut mencerminkan luasnya keterkaitan pendidikan pariwisata dengan berbagai bidang industri, mulai dari perhotelan, pengembangan SDM, pengelolaan bandara, hingga industri penyelenggaraan pameran.
Pemberian penghargaan ini sejalan dengan upaya IPT mengembangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata.
Keterlibatan dunia usaha dan industri menjadi aspek penting dalam mempersiapkan lulusan agar memiliki kompetensi profesional, kemampuan beradaptasi, serta pemahaman terhadap dinamika lingkungan kerja.
Institut Pariwisata Trisakti memberikan penghargaan kepada lima mitra kerja di sektor pariwisata
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