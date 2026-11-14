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Instruksi dari Pak Erwan, Jangan Terburu-buru Menurunkan Foto Gibran

Instruksi dari Pak Erwan, Jangan Terburu-buru Menurunkan Foto Gibran
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Siswa memasang foto Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming di ruang kelas SMPN 2 Depok, Jawa Barat, Senin 21 Oktober 2024. Foto : Ricardo

jpnn.com - BANDUNG - Seluruh instansi pemerintahan dan sekolah di Jawa Barat diminta tidak terburu-buru mencopot foto Gibran Rakabuming Raka yang sudah mengundurkan diri sebagai wakil presiden (wapres), sebelum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan pencopotan foto wapres harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat, jangan dilakukan secara sepihak oleh masing-masing instansi.

"Untuk pencopotan foto di sekolah, di instansi pemerintahan, atau dimanapun di Jawa Barat ini, saya imbau jangan dulu. Nanti saja setelah arahan dari pemerintah pusat," katanya di Cimahi, Jumat (13/11).

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Dia menegaskan seluruh pihak perlu menunggu petunjuk resmi pemerintah pusat sebelum mengambil langkah terkait keberadaan foto Gibran di lingkungan instansi pemerintahan maupun fasilitas pendidikan.

Terkait sosok yang dinilai layak menggantikan Gibran untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Erwan menyebut penentuan calon wapres merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk selanjutnya dipilih sesuai mekanisme yang berlaku.

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"Itu hak prerogatif dari Pak Presiden yang mengajukan dua nama ke MPR, nanti MPR yang memilih. Siapapun yang penting Indonesia semakin maju semakin baik," ujarnya

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana juga mengimbau agar pencopotan foto Gibran tidak dilakukan sebelum terdapat keputusan resmi mengenai sosok penggantinya melalui mekanisme yang berlaku. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Erwan menginstruksikan seluruh instansi pemerintah dan sekolah agar tidak terburu-buru menurunkan foto Gibran.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

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