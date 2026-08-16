Instruksi Megawati, PDIP Kerahkan BAGUNA dan Sukarelawan Bantu Gempa NTT

jpnn.com, SILANGIT - PDI Perjuangan merespons musibah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan gerak cepat. Instruksi tanggap darurat tersebut diturunkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat jajaran pengurus pusat mendarat di Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan mendarat di Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII, Silangit, pada Sabtu (15/8). Begitu tiba, ia langsung menerima sambungan telepon komando dari Megawati untuk segera mengonsolidasikan bantuan kemanusiaan.

"Begitu mendarat di Bumi Silangit, saya menerima telepon dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri. Beliau menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam dan berdoa bagi seluruh warga Flores yang terkena musibah gempa. Atas instruksi langsung Ibu Ketua Umum, seluruh jajaran PDI Perjuangan segera melakukan langkah-langkah gotong royong turun ke lapangan," ujar Hasto Kristiyanto.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Hasto menjelaskan bahwa pergerakan armada tanggap bencana dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Tri Rismaharini, didampingi Ribka Tjiptaning yang mengoordinasikan tim sukarelawan kesehatan.

"Hari ini Ibu Tri Rismaharini memimpin langsung operasi BAGUNA di lapangan, didampingi Ibu Ribka Tjiptaning yang mengerahkan seluruh relawan kesehatan. Seluruh jajaran DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Nusa Tenggara Timur diinstruksikan segera mengambil langkah darurat mitigasi bencana, mendirikan dapur umum, serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang menjadi korban," tegas Hasto.

Hasto juga menegaskan perhatian khusus Megawati ditujukan bagi ibu-ibu dan anak-anak balita. "Ibu-ibu dan anak-anak balita memerlukan perhatian khusus. Dari asupan makanan balita, obat-obatan, hingga kebutuhan khusus perempuan. Tidak hanya itu, Ibu Mega sampai menyiapkan daftar khusus kebutuhan tanggap darurat yang langsung diberikan kepada Bu Risma," ujar Hasto.

Kedatangan Hasto di Silangit selanjutnya untuk melakukan groundbreaking kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Di hadapan ratusan tokoh masyarakat dan agama di Samosir, Hasto mengajak seluruh peserta untuk hening cipta mendoakan korban gempa NTT.

Penegasan gerak cepat tersebut turut digaungkan Djarot Saiful Hidayat saat membuka Forum Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Samosir, usai peletakan batu pertama. Djarot menceritakan bagaimana Hasto menunda agenda santai di bandara demi langsung menginstruksikan jajaran DPP dan DPD menggalang bantuan.