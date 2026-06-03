Instruksi Prabowo, Bandara Husein Bandung Melayani Penerbangan Komersial
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta mereaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
Dedi mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), guna membahas rencana reaktivasi yang berarti memindahkan layanan penerbangan komersial dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ke Husein.
"Draftnya sudah ada, kemudian nanti teknisnya di pertengahan Juni saya mau bertemu untuk bahas di Husein langsung," kata Dedi ditemui di Gedung DPRD Jabar, Rabu (3/6).
Dia memberi sinyal Bandara Husein Sastranegara akan kembali melayani penerbangan komersial seperti dahulu lagi.
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan hari ini ialah persoalan aset bandara.
"Itu sangat besar kemungkinan untuk segera dilakukan pengelolaan, tinggal persoalan perhitungan-perhitungan asetnya saja," ucap dia.
"Husein kembali beroperasi sudah sangat terbuka dan segera akan dibuka."
Lebih lanjut, tidak hanya bandaranya saja yang diaktifkan, kawasannya pun, kata Dedi, akan dibuat menjadi kawasan komersial.
Dedi Mulyadi memastikan reaktivasi Bandara Husein Bandung semakin dekat. Draft sudah disiapkan, pembahasan teknis dengan Kemenhub digelar Juni.
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