Instruksi Prabowo soal Diskon Mudik Jelas, Menhub Dudy Sebut Ada Sanksi

Instruksi Prabowo soal Diskon Mudik Jelas, Menhub Dudy Sebut Ada Sanksi

Instruksi Prabowo soal Diskon Mudik Jelas, Menhub Dudy Sebut Ada Sanksi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya akan memantau setiap operator transportasi umum terkait harga tiket dan pemberian diskon mudik sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dudy mengatakan bahwa instruksi Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan masyarakat mendapatkan keringanan berupa diskon tiket, khususnya untuk moda transportasi pesawat dan kereta api. 

Hal ini bertujuan agar beban ekonomi rakyat saat pulang kampung tidak makin berat.

Dudy memastikan jajarannya akan terus memantau implementasi program diskon tersebut di lapangan. 

“Ya, kami akan terus memantau program diskon tersebut. Kami akan minta airlines ataupun seluruh moda transportasi yang memberikan program diskon untuk memberikan laporan,” kata Dudy di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Dudy mengingatkan para operator untuk kooperatif dan melaporlan mengenai pemberian diskon tiket mudik.

Dia juga akan memberikan teguran dan sanksi bagi para operator yang membandel. 

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka kami akan tegur. Kami akan memberikan sanksi apabila program diskon tersebut tidak mencapai harapan sebagaimana yang ingin disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan akan memantau setiap operator transportasi umum terkait harga tiket dan pemberian diskon mudik sesuai arah Presiden Prabowo

