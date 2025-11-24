Instruksi Presiden: Kemenpora Bakal Bangun Training Center Terbesar se-Asia Tenggara
jpnn.com - Pemerintah menyiapkan gebrakan besar untuk membawa olahraga Indonesia naik kelas.
Melalui arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapat mandat mempercepat pembangunan pusat pelatihan atlet modern yang ditargetkan menjadi yang terbesar dan paling lengkap di Asia Tenggara.
Fasilitas terpadu ini dirancang sebagai pusat pembinaan jangka panjang dengan dukungan sport science mutakhir dan ekosistem latihan yang terintegrasi.
Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap dunia olahraga kini berada pada level yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dia menyebut masuknya pembangunan pusat pelatihan atlet ke dalam program strategis pemerintah menjadi bukti kuat bahwa Indonesia sedang menata fondasi prestasi jangka panjang.
"Kami berterima kasih karena Presiden memberi perhatian khusus. Ketika rencana ini dipercepat, itu menunjukkan keseriusan beliau untuk menjadikan Indonesia bangsa yang digdaya di pentas olahraga dunia,” kata Erick.
Menurut Erick, pusat pelatihan tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai tempat latihan, tetapi sebagai kawasan pembinaan lengkap yang menyiapkan atlet sejak usia muda hingga siap tampil dalam kompetisi internasional.
Dia menilai fokus Presiden memberikan energi besar bagi para pelatih serta federasi olahraga yang selama ini berjuang membina atlet di lapangan.
emenpora percepat pembangunan pusat pelatihan atlet terbaik di Asia Tenggara dan menetapkan 17 cabor unggulan untuk persiapan menuju Olimpiade 2028
