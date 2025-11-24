menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Instruksi Presiden: Kemenpora Bakal Bangun Training Center Terbesar se-Asia Tenggara

Instruksi Presiden: Kemenpora Bakal Bangun Training Center Terbesar se-Asia Tenggara

Instruksi Presiden: Kemenpora Bakal Bangun Training Center Terbesar se-Asia Tenggara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menpora bersama Wamenpora saat mengunjungi salah satu tempat pemusatan latihan di Senayan, Jakarta. Foto: Kemenpora

jpnn.com - Pemerintah menyiapkan gebrakan besar untuk membawa olahraga Indonesia naik kelas.

Melalui arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapat mandat mempercepat pembangunan pusat pelatihan atlet modern yang ditargetkan menjadi yang terbesar dan paling lengkap di Asia Tenggara.

Fasilitas terpadu ini dirancang sebagai pusat pembinaan jangka panjang dengan dukungan sport science mutakhir dan ekosistem latihan yang terintegrasi.

Baca Juga:

Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap dunia olahraga kini berada pada level yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dia menyebut masuknya pembangunan pusat pelatihan atlet ke dalam program strategis pemerintah menjadi bukti kuat bahwa Indonesia sedang menata fondasi prestasi jangka panjang.

"Kami berterima kasih karena Presiden memberi perhatian khusus. Ketika rencana ini dipercepat, itu menunjukkan keseriusan beliau untuk menjadikan Indonesia bangsa yang digdaya di pentas olahraga dunia,” kata Erick.

Baca Juga:

Menurut Erick, pusat pelatihan tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai tempat latihan, tetapi sebagai kawasan pembinaan lengkap yang menyiapkan atlet sejak usia muda hingga siap tampil dalam kompetisi internasional.

Dia menilai fokus Presiden memberikan energi besar bagi para pelatih serta federasi olahraga yang selama ini berjuang membina atlet di lapangan.

emenpora percepat pembangunan pusat pelatihan atlet terbaik di Asia Tenggara dan menetapkan 17 cabor unggulan untuk persiapan menuju Olimpiade 2028

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI