INTA & Techking Perkuat Relasi Melalui Customer Golf Day 2026

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - PT Intraco Penta Tbk (INTA) bersama Techking menggelar Customer Golf Day 2026 di Suvarna Jakarta Golf Club, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (12/9) tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam suasana yang lebih informal.

Direktur Utama Intraco Penta Petrus Halim mengatakan Customer Golf Day merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada para pelanggan yang selama ini menjadi mitra INTA Group.

“Customer Golf Day 2026 merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9).

Menurut dia, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperluas komunikasi serta memperkuat sinergi antara INTA Group, Techking, dan pelanggan.

Selain menjadi ajang olahraga, Customer Golf Day dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pengalaman dan memperluas jejaring antara perusahaan dengan para pelanggan serta mitra bisnis.

INTA menilai hubungan dengan pelanggan menjadi salah satu faktor penting untuk menopang keberlanjutan bisnis perusahaan.

Oleh karena itu, perseroan terus mendorong berbagai kegiatan yang memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan sekaligus mengembangkan layanan dan solusi yang memberikan nilai tambah.