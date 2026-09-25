Intai Jalur Ekspedisi, Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Sebanyak Ini
jpnn.com, MALANG - Modus peredaran rokok ilegal dengan memanfaatkan jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya masih menjadi pilihan.
Kondisi tersebut menjadi objek pengawasan Bea Cukai Malang, khususnya untuk mengantisipasi pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak memenuhi ketentuan.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores ketika mengekspos sebuah penindakan rokok ilegal pada Jumat (11/9).
Johan mengungkapkan penindakan tersebut berawal dari pelaksanaan patroli darat oleh petugas Bea Cukai Malang dengan pemeriksaan pada sejumlah jasa ekspedisi di wilayah Malang Raya.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu PT Pos Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
"Dari pemeriksaan tersebut, kami menemukan pengiriman rokok berbagai jenis dan merek yang tidak dilekati pita cukai," ungkap Johan dalam keterangannya, Jumat (25/9).
Petugas pun mengamankan 3.670 bungkus atau 73.280 batang rokok untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas temuan tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 54.714.880 dengan nilai barang sekitar Rp 108.900.800.
Upaya Bea Cukai Malang mengintai jalur ekspedisi untuk menekan peredaran rokok ilegal membuahkan hasil
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