Intan Jaya Siapkan Lahan 7 Hektare, Gus Ipul: Perluas Sekolah Rakyat di 3T

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah menyiapkan sekitar tujuh hektare lahan di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Intan Jaya Aner Maisini saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (26/10/2026).

“Terkait lokasi lahan, kita pemerintah sudah siapkan hampir empat hektare tanah sudah bersertifikat, dan ada sekitar tiga hektare dalam tahapan proses, jadi, lahan yang akan diusulkan adalah tujuh hektare, yang sudah disiapkan pemerintah daerah, dan atas kesepakatan masyarakat pemilik hak wilayah,” kata Aner.

Aner menjelaskan lokasi lahan tersebut cukup strategis dan dinilai aman untuk dibangun Sekolah Rakyat.

Mengingat lahan berada di kawasan ibu kota kabupaten dan dekat dengan pusat pemerintahan.

“Ini ada di Ibu Kota, dekat Kantor Bupati, ada Polres, ada Kodim, dan dari sisi keamanan, terjamin,” ujarnya.

Gus Ipul menyambut baik dan mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.