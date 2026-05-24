INTCC Connect 2026, Upaya Penguatan Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum RI–Thailand

BANGKOK - Indonesia-Thai Chamber of Commerce (INTCC) menyelenggarakan ajang INTCC Connect: Networking Reception di Bangkok, Selasa (20/5).

Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai tokoh penting dari kalangan diplomatik, pelaku usaha, asosiasi perdagangan, hingga profesional lintas industri di kawasan ASEAN.

Selain menjadi ajang networking, kegiatan juga diisi dengan sesi penandatanganan kerja sama, business reception, dan diskusi mengenai peluang investasi serta kolaborasi regional.

Chairman INTCC Hardy Chandra dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat konektivitas bisnis Indonesia dan Thailand melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Menurut Hardy, forum seperti INTCC Connect menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pemimpin bisnis, profesional, dan organisasi dari kedua negara dalam membangun hubungan ekonomi regional yang semakin solid.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal INTCC Donny M. Yogantoro mengatakan forum seperti INTCC Connect tidak hanya memperkuat hubungan bisnis bilateral, tetapi juga membuka ruang sinergi lintas sektor, termasuk sektor jasa profesional dan hukum.

“Kami ingin menghadirkan platform yang mampu mempertemukan berbagai sektor strategis agar tercipta hubungan bisnis yang sehat dan saling mendukung," ujar Donny.

Donny mengatakan kehadiran berbagai institusi profesional, termasuk kantor hukum menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem investasi yang terpercaya.