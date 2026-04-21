Integrasikan Proteksi dalam Gaya Hidup Modern, BRI Life Hadirkan Asuransi MODI

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life meluncurkan inovasi produk asuransi terbarunya dari channel pemasaran digital, yakni Asuransi MODI (Mobile Digital Insurance).

Grand Launching Asuransi MODI merupakan komitmen BRI Life untuk terus melakukan inovasi menghadirkan produk asuransi yang sesuai bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan digital bagi nasabah dalam bertransaksi.

Selain itu juga merupakan bagian dari strategi transformasi digital BRI Life dalam memperluas akses perlindungan asuransi secara lebih praktis dan inklusif.

Baca Juga: BRI Life Kenalkan Produk Modi Lewat Fun Run 7K

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menuturkan Grand Launching Asuransi MODI merupakan momen yang ditunggu sebagai bagian proses inovasi bisnis PT Asuransi BRI Life.

“Dengan diluncurkannya produk Asuransi MODI, ada dua point yang kita sepakati bersama bahwa Grand Launching ini menandakan upaya tiada henti dari Insan BRI Life untuk terus berinovasi, serta semangat untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas Aris.

Berikut beragam Pilihan Paket Asuransi MODI:

MOsport, dirancang khusus untuk pribadi aktif yang gemar berolahraga, produk ini siap melindungi dari risiko yang mungkin terjadi ketika beraktivitas fisik.

MOtravelling, hadir untuk memberikan perlindungan bagi para traveler atau yang ingin berlibur mulai dari keberangkatan hingga kembali pulang.

MOactivity, paket asuransi yang disiapkan untuk melindungi nasabah saat menjalani aktivitas sehari-hari dimanapun dan kapanpun.

MOreligi, paket asuransi yang memberikan perlindungan menyeluruh selama perjalanan mulai dari keberangkatan hingga kembali ke rumah, karena setiap langkah menuju kebaikan, layak ditempuh dengan rasa aman dan damai.

MOsafety, diperuntukan bagi nasabah yang sering menghadapi situasi tak terduga dengan gaya hidup aktif, dengan produk akan menambah percaya diri dalam menjalani aktifitas harian tanpa khawatir.

MOevent, adalah perlindungan asuransi yang disiapkan untuk setiap kegiatan/event yang menjadikan nasabah dapat lebih tenang menikmati pertunjukan musik, seni, olahraga dan lain-lainnya mulai dari awal hingga akhir acara.

Keunggulan MODI lainnya, selain pada ragam pilihan paket perlindungan yang ditawarkan sesuai kebutuhan, premi yang terjangkau dan fleksibel serta pilihan masa asuransi mulai harian hingga tahunan dengan uang pertanggungan hingga mencapai Rp100 juta.

Selain itu, nasabah juga diberikan kemudahan dalam pendaftaran serta akses layanan online 24 jam setiap hari.