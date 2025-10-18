menu
Integrated Terminal Dumai Jantung Penyedia BBM & LPG di Riau hingga Sebagian Sumatra
Petugas melakukan monitoring proses pengisian BBM ke mobil tangki di Integrated Terminal Dumai. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, DUMAI - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal (IT) Dumai menjadi garda terdepan dalam menjaga keandalan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Riau hingga sebagian Sumatra.

Sebagai jantung penyedia BBM dan LPG, ribuan kiloliter BBM berbagai jenis dan lebih dari seribu metrik ton LPG per hari terdistribusi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manager Integrated Terminal Dumai Jhonny Mangaraja Silalahi menyampaikan IT Dumai menyalurkan sekitar 3.000 KL BBM dan 1.034 MT LPG per hari.

Produk yang disalurkan meliputi Pertalite, Pertamina Dex, Biosolar, dan Dexlite.

“Penyaluran BBM dilakukan ke SPBU retail maupun konsumen industri," kata Jhonny dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Jhonny menyampaikan untuk distribusi ke SPBU, pihaknya didukung 135 unit mobil tangki yang beroperasi setiap hari dari Terminal Dumai.

Menurutnya, BBM yang dikelola IT Dumai disalurkan kepada 136 SPBU, 19 APMS, 2 SPDN, serta 3 Pertashop di wilayah Provinsi Riau.

Selain itu, BBM juga disalurkan kepada 163 konsumen industri yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

