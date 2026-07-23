Integrated Terminal Kertapati Jadi Kunci Distribusi Energi Multimoda di Sumatra Selatan

jpnn.com, PALEMBANG - Masyarakat di berbagai wilayah Sumatra Bagian Selatan dapat terus memperoleh pasokan bahan bakar minyak (BBM) secara andal berkat sistem distribusi multimoda yang dioperasikan Integrated Terminal (IT) Kertapati.

Mengintegrasikan jalur Sungai Musi, jalan raya, dan kereta api, terminal ini menjadi simpul logistik energi Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM hingga ke wilayah perkotaan maupun pedalaman.

Keandalan operasional tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Management Walkthrough (MWT) yang dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan pada Rabu (22/7).

Dalam kunjungan tersebut, Iriawan meninjau langsung fasilitas penerimaan, tangki penimbunan, fasilitas penyaluran, hingga sistem distribusi multimoda yang menjadi keunggulan IT Kertapati.

Menurut Iriawan, karakteristik geografis wilayah Sumatra Selatan dan sekitarnya membutuhkan sistem logistik energi yang adaptif dan mampu menjamin pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.

"Keunggulan utama IT Kertapati terletak pada integrasi berbagai moda transportasi. Kombinasi jalur Sungai Musi, transportasi darat, dan kereta api menjadikan distribusi energi lebih fleksibel dan efisien, sehingga mampu menjangkau berbagai wilayah di Sumatra Bagian Selatan secara optimal," kata Iriawan dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan mobil tangki tetap menjadi tulang punggung distribusi harian untuk memasok BBM ke SPBU di berbagai daerah.