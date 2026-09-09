Integritas Teruji, Pengelola Zakat Tetap Fokus Mengutamakan Masyarakat
Wildhan Dewayana, Ketua Umum Forum Zakat
jpnn.com - Forum Zakat – Gerakan zakat di Indonesia tumbuh dari ikhtiar bersama. Di dalamnya ada pengelola zakat, muzaki, mustahik, pemerintah, ulama, dunia usaha, komunitas, hingga berbagai stakeholder yang terus membangun kolaborasi untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selama bertahun-tahun, zakat tidak hanya hadir sebagai kewajiban keagamaan. Namun, juga menjadi instrumen pemberdayaan dan penguatan kehidupan umat. Dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, hingga respons kebencanaan, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah dikelola dan disalurkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Ikhtiar besar tersebut tidak selalu berjalan dalam situasi yang mudah. Dinamika pengelolaan zakat terus diuji, terlebih ketika berada di ruang publik yang semakin kritis.
Berbagai komentar dan sorotan terhadap pengelolaan zakat dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang harus terus dijaga dan dirawat bersama.
Terlebih di tengah situasi kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengelola zakat. Momentum ini menjadi penting untuk kembali melihat: seperti apa sejatinya integritas pengelola zakat dibangun dan dipertanggungjawabkan?
Tata Kelola adalah Amanah Berarti
Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari banyaknya program atau besarnya dana yang berhasil dihimpun. Ia dibangun dari tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta konsistensi lembaga dalam menjalankan mandatnya.
Karena itu, pengelola zakat perlu terus menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola yang sehat dan profesional. Setiap dana yang dipercayakan masyarakat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, dapat dipertanggungjawabkan, dan diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.
Forum Zakat – Gerakan zakat di Indonesia tumbuh dari ikhtiar bersama. Di dalamnya ada pengelola zakat, muzaki, mustahik, pemerintah, ulama, dunia usaha
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