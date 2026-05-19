Intelijen Rusia Mengungkap Adanya Persiapan Serangan Baru

jpnn.com - MOSKOW - Angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan teroris baru di daerah bagian belakang Rusia.

Demikian pernyataan resmi Dinas Intelijen Asing Rusia (SVR).

"Komando angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan peluncuran serangkaian serangan teroris baru terhadap wilayah belakang Rusia," kata SVR dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (19/5).

Kyiv disebut akan meluncurkan pesawat nirawak menuju Rusia dari wilayah negara-negara Baltik, yang akan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan efektivitas serangan tersebut.

"Biro Pers Dinas Intelijen Asing Rusia melaporkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima SVR, rezim (Vladimir) Zelensky bertujuan menunjukkan dengan segala cara kepada para pendukung ideologis dan pendukung keuangan di Eropa bahwa angkatan bersenjata Ukraina masih memiliki potensi tempur dan kemampuan untuk merusak ekonomi Rusia," kata pernyataan tersebut.

Meski Latvia khawatir dapat menjadi sasaran dari serangan balasan Rusia, Ukraina disebut berhasil meyakinkan pemerintahan Latvia untuk menyetujui operasi itu dengan alasan mustahil menentukan lokasi pasti peluncuran drone tersebut.

Badan intelijen Rusia itu menambahkan koordinat pusat pengambil keputusan di Latvia sudah diketahui dengan baik.

Keanggotaan Latvia di NATO juga tidak akan membebaskan pihak-pihak yang membantu aksi teroris dari aksi balasan. (antara/jpnn)