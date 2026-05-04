menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Inter Milan Juara Liga Italia, Chivu Puji Kerja Keras Juru Taktik Pendahulunya

Inter Milan Juara Liga Italia, Chivu Puji Kerja Keras Juru Taktik Pendahulunya

Inter Milan Juara Liga Italia, Chivu Puji Kerja Keras Juru Taktik Pendahulunya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu (tengah) merayakan keberhasilan timnya menjuarai Liga Italia 2025/2026 seusai mengalahkan Parma 2-0 pada laga di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu (3/5/2026) waktu setempat. (Antara/Inter Milan)

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan memastikan gelar juara Liga Italia 2025/2026 pada pekan ke-35, setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Senin (4/5) dini hari WIB.  Tiga poin dari pertandingan versus Parma membuat Inter memiliki 82 poin di klasemen sementara Liga Italia.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu berterima kasih kepada juru taktik pendahulunya setelah Nerazzurri  menjuarai Liga Italia 2025/2026. "Pendahulu saya sudah melakukan pekerjaan yang baik sekali," ujar Chivu dikutip dari laman Inter Milan, Senin (4/5).

Menurut Chivu, pelatih-pelatih sebelum dirinya telah berhasil membentuk para pemain Inter memiliki kualitas seperti sekarang. "Mereka membuat pemain memiliki pengetahuan terhadap pertandingan. Sebagai pelatih, saya jadi lebih mudah beradaptasi pada setiap laga," tutur pria asal Rumania itu.

Baca Juga:

Menurut dia, para pemain inilah yang mewujudkan impinannya  menjuarai Liga Italia sebagai seorang pelatih. Dia pun bersyukur dengan pencapaian tersebut, apalagi Inter Milan menjalani musim yang naik-turun di liga.

"Kami merasakan kekalahan, tetapi kami dapat bereaksi dan bangkit. Kami fokus dengan target. Saya sangat senang untuk para pemain. Mereka memang harus menikmati momen ini," kata Chivu.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta menyebut bahwa trofi juara Liga Italia merupakan mimpinya sejak kecil. Sama seperti Chivu, Marotta pun mengingat jasa presiden Inter Milan di masa lampau seperti Massimo Moratti, Giacinto Facchetti, Ivanoe Fraizzoli dan Steven Zhang.

Baca Juga:

Dia pun bersyukur pihaknya membuat keputusan tepat dengan merekrut Cristian Chivu sebagai pelatih Inter Milan mulai musim 2025/2026. "Kami melihat Chivu mempunyai nilai fundamental sebagai pelatih yaitu keberanian," ujar Marotta.

Gelar ini menjadi yang ke-21 bagi Inter Milan sepanjang sejarah mereka. Di Liga Italia, trofi juara terbanyak masih dipegang Juventus (36 kali). (antara/jpnn)

Inter Milan menjadi juara Liga Italia 2025/2026. Cristian Chivu memuji kerja keras para pelatih pendahulunya di Inter.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI