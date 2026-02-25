Inter Milan Tersingkir dari Liga Champions, Chivu: Kami Sudah Mencoba Segalanya

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan tersingkir dari Liga Champions 2025/2026. Inter dipastikan angkat kaki setelah menelan kekalahan 1-2 dari Bodo/Glimt pada leg kedua playoff babak 16 besar di Stadion San Siro, Rabu dini hari WIB. Hasil tersebut membuat Nerazzurri kalah agregat 2-5 setelah sebelumnya juga tumbang pada leg pertama.

Dua gol tim tamu pada leg kedua dicetak oleh Jens Hauge dan Hakom Evjen, sementara Inter hanya mampu membalas melalui Alessandro Bastoni pada 15 menit terakhir. Gol tersebut tidak cukup untuk mengubah nasib wakil Italia itu di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengatakan timnya telah memberikan segalanya meski harus tersingkir dari Liga Champions 2025/26. “Kami sudah mencoba segalanya,” kata Cristian Chivu dikutip dari laman resmi Inter Milan, Rabu (25/2).

Chivu pun tidak ingin menyalahkan pemain Inter Milan atas kegagalan ini. Dia mengaku kecewa dengan hasil yang diraih, namun tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan.

Juru taktik asal Rumania itu menyebut skuadnya tidak mampu memecah kebuntuan pada babak pertama. Dia pun memuji Bodo/Glimt yang bermain terorganisasi dengan determinasi dan energi besar.

Menurut Chivu, Inter kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan yang tampil disiplin dan efektif memanfaatkan peluang. Dia juga menilai tim asal Norwegia tersebut layak melaju ke babak selanjutnya karena mampu tampil konsisten dalam dua pertemuan.

“Kami menghadapi tim yang sangat terorganisasi, dengan sepuluh pemain bertahan di belakang bola, dan makin lama kami tidak mampu mencetak gol, mereka makin percaya diri. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka sudah memberikan segalanya,” ungkap Chivu.

Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Inter di Liga Champions musim ini, setelah sebelumnya menargetkan langkah lebih jauh di kompetisi itu.