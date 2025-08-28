Interior Series IN16, Terobosan TOSTEM untuk Hunian Modern

jpnn.com, JAKARTA - TOSTEM, merek jendela dan pintu aluminium asal Jepang, meluncurkan inovasi terbaru bertajuk 'Menghubungkan Ruang Hidup' melalui produk Interior Series IN16 di pameran IndoBuildTech 2025.

Seri ini hadir untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Produk IN16 menjadi seri interior pertama yang sepenuhnya dirancang oleh Global Design Team TOSTEM di Jepang.

Baca Juga: PINTU Hadir di Festival Crypto Terbesar di Asia

“Pegangan, ukuran tinggi, ketebalan, dan posisi seluruh perangkat dibuat dengan keseimbangan yang sempurna,” ujar Hirokazu Morokuma, Asia Region Marketing Leader LIXIL Housing Technology, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).

Interior Series IN16 menawarkan tiga varian unggulan, yakni Hanging Door (pintu gantung), Swing Door (pintu ayun), dan Fixed Divider (partisi tetap).

Ketiga produk ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi penghubung ruang sekaligus menjaga keterhubungan visual antar-ruangan.

Baca Juga: Pintu Hadirkan 2 Fitur Price Protection Untuk Perdagangan Derivatif Crypto

Peluncuran produk di TOSTEM Pavilion menampilkan pengalaman ruang yang ramah anak dan lansia dengan menggabungkan lini unggulan lain seperti GRANTS, GIESTA, KANSHO, ATIS, dan AirFlow.

Paviliun ini mendapat apresiasi IndoBuildTech 2025 dengan penghargaan Best of the Best Residential Aluminum Windows & Doors dan Best Collaborative Booth.