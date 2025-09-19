International Perkenalkan Chartek One, Inovasi dalam Proteksi Kebakaran Pasif

jpnn.com, JAKARTA -

International, merek coatings dari AkzoNobel, memperkenalkan Chartek ONE sebagai sebuah evolusi terkini dalam proteksi kebakaran pasif (passive fire protection/PFP) dari jenis epoksi.

Chartek ONE merupakan solusi single-coat tanpa mesh, sehingga aplikasi PFP untuk aset di sektor energi lebih sederhana, dengan memaksimalkan efisiensi, menyederhanakan proses instalasi, serta meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

Peluncuran produk Chartek ONE dilaksanakan pada acara Coating Insights Forum di Jakarta. Chartek ONE mampu memberikan perlindungan atas gabungan korosi, kriogenik, dan hidrokarbon, serta memiliki daya tahan yang sangat baik.

Produk ini memberikan proteksi hingga 3 (tiga) jam terhadap kebakaran jet fire dan pool fire, sehingga secara efektif melindungi aset dari semua jenis kebakaran hidrokarbon.

Chartek ONE dapat mempercepat instalasi sistem PFP, baik di lokasi fabrikasi maupun di lokasi proyek, mengurangi ketebalan, mengurangi biaya tenaga kerja dan material, sekaligus tetap memberikan tingkat proteksi yang sama terhadap kebakaran.

Secara keseluruhan, Chartek ONE dapat mengurangi waktu pengerjaan hingga 59%, serta efisiensi biaya di proyek maupun selama masa operasional aset.

Ini merupakan hal yang sangat penting untuk industri dengan persyaratan yang ketat, seperti minyak dan gas.