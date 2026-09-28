International Wildlife Museum & Gallery Gandeng JRP Untuk Perlindungan Wisatawan

jpnn.com, MEDAN - Dalam upaya memberikan rasa aman, kenyamanan, serta perlindungan optimal bagi para wisatawan, “Rahmat” International Wildlife Museum & Gallery secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penutupan Asuransi Pengunjung Museum & Gallery ini dilaksanakan pada Jumat (25/9) di Medan.

Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen perjanjian oleh Manager Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Nelly Rasyid selaku pihak pertama, bersama dengan Branch Manager PT Asuransi Jasaraharja Putera Branch Office Medan Oktavani Taroreh selaku pihak kedua.

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Kerja sama perlindungan asuransi pelayanan umum ini berlaku selama jangka waktu tiga tahun.

Melalui kerja sama ini, seluruh pengunjung yang memasuki kawasan “Rahmat” International Wildlife Museum & Gallery dan memiliki tiket/tanda masuk resmi secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Perlindungan berlaku sejak pengunjung memasuki area museum, selama beraktivitas di dalamnya, hingga meninggalkan area museum.

Branch Manager PT Asuransi Jasaraharja Putera Branch Office Medan Oktavani Taroreh menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan industri pariwisata di Sumatera Utara.

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen PT Asuransi Jasaraharja Putera dalam memberikan perlindungan serta kepastian jaminan risiko bagi masyarakat dan wisatawan,” kata dia dalam siaran persnya.