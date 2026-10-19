International Zakat Leader Summit Bahas Masa Depan Pengelolaan ZIS
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk memperkuat ekonomi syariah serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat.
Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menyampaikan hal tersebut saat membuka International Zakat Leader Summit bertema “The Future of Zakat: Advancing Innovation, Strengthening Collaboration, and Building Sustainable Impact” di Jakarta, akhir pekan lalu.
Sodik mengatakan zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi syariah yang dapat mendorong pertumbuhan berkeadilan.
Karena itu, pembahasan mengenai pengelolaan dana umat perlu ditempatkan dalam kerangka pengembangan ekonomi Islam.
“Jadi, kami harus menempatkan diskusi-diskusi kita tentang zakat, infak, sedekah itu dalam konteks, dalam tempat sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang Alquran menjamin itu akan memberikan tumbuh berkeadilan,” ujar Sodik.
Selain mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, Baznas juga mendukung pengembangan industri halal.
Salah satu upayanya dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku usaha kecil untuk memperoleh legalitas halal.
Sodik menjelaskan Baznas turut menjalankan mobilisasi dana ZIS dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat, infak, serta sedekah.
International Zakat Leader Summit membahas inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pengelolaan zakat.
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