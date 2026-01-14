Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyebut masyarakat di Bumi Cenderawasih menolak wacana ekspansi lahan sawit di wilayah mereka.

Finsen berkata demikian saat menginterupsi Rapat Paripurna VI DPD RI Masa Sidang III pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

"Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua," kata dia, Rabu.

Baca Juga: Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengutarakan keinginan untuk menanam sawit di Papua demi mewujudkan ketahanan energi.

Finsen berharap pimpinan DPD RI bisa menyampaikan ke Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyetop ekspansi sawit ke Papua.

"Jadi, nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," lanjut dia.

Baca Juga: Airlangga Mengeklaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia

Finsen dalam interupsinya juga menyoroti kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan di Papua.

Menurut dia, warga Papua lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit ketimbang negara memperkuat markas militer.