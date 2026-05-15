menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Intervensi Pasar Obligasi Hanya Solusi Jangka Pendek Atasi Tekanan Pada Rupiah

Intervensi Pasar Obligasi Hanya Solusi Jangka Pendek Atasi Tekanan Pada Rupiah

Intervensi Pasar Obligasi Hanya Solusi Jangka Pendek Atasi Tekanan Pada Rupiah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rupiah tertekan, pemerintah intervensi pasar obligasi. (Ilustrasi). Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi, hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

Nur Hidayat menilai langkah itu memang dapat menciptakan liquidity backstop dan membantu menenangkan pasar.

Namun, upaya intervensi pasar disebut hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah untuk mengatasi tekanan pada rupiah.

Baca Juga:

"Investor setidaknya melihat negara tidak tinggal diam menghadapi tekanan rupiah," kata Nur Hidayat, dalam keterangan tertulis pada Jumat (15/5).

Nur Hidayat menjelaskan pelemahan rupiah mencerminkan tantangan struktural ekonomi Indonesia.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai masih tinggi dan industrialisasi belum cukup kuat.

Baca Juga:

Sementara itu, kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat untuk subsidi, proyek strategis nasional, dan pembayaran utang.

"Ekonomi masih sensitif terhadap arus modal asing jangka pendek," tuturnya.

Ekonom menilai langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi untuk mengatasi rupiah tertekan hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI