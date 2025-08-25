menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Intervensi Stunting Sejak Dini, vidoran dan Bidan Rajin Edukasi Ibu-Ibu

Intervensi Stunting Sejak Dini, vidoran dan Bidan Rajin Edukasi Ibu-Ibu

Intervensi Stunting Sejak Dini, vidoran dan Bidan Rajin Edukasi Ibu-Ibu
Tahun ini vidoran mengadakan Dunia S.M.A.R.T dengan tema“Bekal Bergizi Generasi Emas". Foto dok. vidoran

jpnn.com, JAKARTA - Bonus demografi pada 2030-2040 perlu dipersiapkan secara matang agar potensi emas ini tidak berubah menjadi bencana.

Terlebih, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) terungkap bahwa 60% anak Indonesia tidak pernah minum susu.

Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk ikut serta berpartisipasi untuk mencapainya. 

"Kami melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran para Ibu akan pentingnya nutrisi tepat, gizi seimbang dan susu, serta pendidikan agar anak-anak menjadi generasi yang tangguh," kata General Manager Brand Communication & Content Health Care Tempo Scan Pacific, Diana Theodora, Senin (25/8). 

Hal ini sejalan dengan visi misi vidoran, yakni memberikan kesetaraan kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak Indonesia untuk mendapatkan akses nutrisi yang tepat agar berhasil di dalam kehidupannya kelak.

Untuk tahun ini vidoran mengadakan Dunia S.M.A.R.T dengan tema“Bekal Bergizi Generasi Emas".

Ini sebagai wujud konsistensi vidoran sejak tahun 1977 membantu pemenuhan asupan gizi anak Indonesia guna menjadi generasi emas. 

"Jadi mempersiapkan generasi baru itu mulai dari masa kehamilan sampai tumbuh kembang anak, " ujarnya. 

vidoran dan para bidan gencar mengedukasi para Ibu tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan guna mencegah stunting

