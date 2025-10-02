Interzum Jakarta, International Hardware Fair, dan IFMAC & WOODMAC Sukses Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Pameran perdana interzum jakarta dan International Hardware Fair Indonesia resmi ditutup dengan sukses setelah berlangsung bersamaan dengan IFMAC & WOODMAC pada 24–27 September 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Ketiga ajang ini menghadirkan platform industri paling komprehensif di Asia Tenggara, menampilkan seluruh rantai pasok mulai dari produksi furniture, desain interior, perangkat keras, mesin pengolahan kayu, hingga komponen pendukung.

Dengan menempati area seluas 17.832 m², pameran terintegrasi ini berhasil menarik 13.689 pengunjung bisnis serta menghadirkan 482 peserta pameran dari 49 negara.

Antusiasme besar tersebut mencerminkan peran Indonesia yang semakin berkembang sebagai pusat desain, produksi, dan inovasi manufaktur di kawasan regional.

“Debut ini menjadi titik awal yang kuat bagi pengembangan interzum jakarta dan International Hardware Fair Indonesia sebagai platform jangka panjang di Asia Tenggara. Pada 2026, kami menargetkan lebih banyak partisipasi dari perusahaan internasional, paviliun nasional, serta kolaborator baru yang mencerminkan potensi pasar yang menjanjikan dan semakin besarnya peran industri ini di Asia Tenggara. Dengan dukungan berkelanjutan dari peserta pameran, mitra, dan pengunjung, kami optimis Jakarta akan semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertemuan utama untuk inovasi, keberlanjutan, dan peluang bisnis,” ujar Mathias Kuepper, Managing Director & Vice President Asia-Pacific, Koelnmesse Pte Ltd.

Direktur WAKENI Rini Sumardi mengatakan dengan menggabungkan reputasi kuat IFMAC & WOODMAC bersama debut interzum jakarta dan International Hardware Fair Indonesia, pihaknya berhasil menghadirkan sebuah platform industri yang benar-benar menyeluruh.

"Kolaborasi ini memastikan seluruh rantai pasok—mulai dari bahan baku dan mesin, hingga perlengkapan, komponen, dan solusi akhir—dapat ditemukan dalam satu atap di Jakarta,” ujar Rini.

Re:Create Stage tampil sebagai pusat pengetahuan dan inspirasi, menarik perhatian besar selama tiga hari penyelenggaraan. Berbagai sesi diskusi membahas isu-isu penting seperti material sirkular, desain multifungsi, hingga ekosistem material alternatif.