Inti Solar Heat Pump, Solusi Air Panas dan Dingin untuk Cold Plunge hingga Jacuzzi

jpnn.com, JAKARTA - Inti Solar memperkenalkan Heat Pump, teknologi yang menawarkan fungsi pemanasan dan pendinginan air dalam satu perangkat untuk berbagai kebutuhan rumah tangga hingga komersial.

Direktur Inti Solar Yoseph Chandra mengatakan, produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan air panas sekaligus air dingin.

Teknologi itu dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk cold bath, cold plunge, ice bath, dan jacuzzi yang berkembang dalam industri kebugaran dan wellness.

“Inti Solar Heat Pump menjadi solusi untuk kebutuhan air panas sekaligus air dingin untuk relaksasi, kenyamanan, serta pengalaman kesehatan yang lebih personal. Dalam satu produk ada dua fungsi sekaligus, lebih praktis dan terkontrol,” kata Yoseph, di sela-sela peresmian showroom di Samaya Spatial, Indonesia Design District (IDD) PIK 2, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/9).

Menurut Yoseph, teknologi tersebut dapat diterapkan pada fasilitas wellness, vila, hotel, kolam renang, hunian, hingga kebutuhan komersial dengan kapasitas lebih besar.

Untuk penggunaan jacuzzi, penerapannya perlu disesuaikan dengan sistem sirkulasi, kapasitas kolam, temperatur yang ditargetkan, dan spesifikasi teknis.

"Kami ingin mendukung fasilitas wellness di Indonesia dengan teknologi yang dapat menyesuaikan kebutuhan pemanasan dan pendinginan air. Dengan perencanaan yang tepat, heat pump dapat diterapkan mulai dari jacuzzi pribadi hingga fasilitas komersial yang lebih kompleks,” ujarnya.

Yoseph menjelaskan, teknologi heat pump juga menawarkan efisiensi energi karena memanfaatkan panas dari udara untuk menghasilkan energi panas.