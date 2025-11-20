Intip Bocoran Spesifikasi Lepas L8 PHEV, Jangan Kaget, ya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lepas Indonesia akan merilis produk barunya L8 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (21/11).

Mobil asal Tiongok itu hadir sebagai SUV 5-seater yang menjadi perpanjangan gaya hidup penggunanya dan memiliki tampilan elegan.

Meski sudah perkenalkan ke publik, tetapi spesifikasi yang tertanam pada mobil itu belum diumumkan.

Namun, bocoran fitur unggulan mulai terungkap kepada publik.

Lepas L8 akan dilengkapi fitur Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).

Kedua fitur ini memungkinkan kendaraan memarkir sendiri, bahkan tanpa pengemudi di dalamnya.

"Pengguna dapat mengurangi stres dalam situasi parkir sempit, menghemat waktu, dan menikmati perjalanan yang lebih efisien, memberikan ruang bagi kenyamanan baik secara fisik maupun emosional," ujar Arga Simanjuntak, Head of Marketing Lepas, Rabu (20/11).

Secara visual, Lepas L8 terinspirasi dari keanggunan dan presisi macan tutul, mulai dari Leopard-inspired Front Fascia hingga Leopard-Eye Headlights.