Intip Command Center PJR Korlantas Polri, Pusat Kendali Operasional Masa Lebaran

jpnn.com - Operasi Ketupat 2026 resmi dimulai setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan di Pelataran Monas, Kamis (12/3).

Korps lantas Polri (Korlantas) menjadi ujung tombak terkait Operasi Ketupat 2026.

Operasi ini sendiri berpusat di Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan command center ini menjadi jantung operasi ketupat.

"Jadi, disini pusatnya. Di command center ini, kami bisa memantau semua ruas jalan tol dan jalan arteri selama lebaran," kata Agus.

Dia menyebutkan dari command center tersebut bisa terlihat kondisi terkini di setiap ruas jalan dan jika terjadi kepadatan dalam kurun waktu 1 jam akan langsung terlihat.

"Di KM 74 juga ada radar dan jika dalam waktu satu jam terdeteksi lebih dari 5.500 kendaraan melintas, saya harus mengambil keputusan untuk melakukan rekayasa lalu lintas atau contraflow dari sini," tuturnya.

Tidak hanya itu, Agus mengatakan pihaknya juga akan menggunakan drone dan bodycam untuk memantau arus mudik.