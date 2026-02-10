Intip Fasilitas Rusun Unsri, Hunian Rp 200 Ribu dengan Standar Apartemen

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke Rumah Susun (Rusun) Universitas Sriwijaya (Unsri) di Bukit Besar Palembang, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas hunian mahasiswa yang dikelola Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya.

Diketahui, penghuni rusun saat ini mayoritas merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berasal dari berbagai daerah dan mancanegara, termasuk peserta program pertukaran pelajar, dosen tamu, serta masyarakat umum.

“Ini rumah susun yang dibangun dengan tujuan jadi hunian yang baik, tadi saya lihat kondisinya nyaman buat mahasiswa,” ungkap Agus saat meninjau fasilitas Rusunawa.

Menurut AHY, kualitas fasilitas yang tersedia, mulai dari tempat tidur, ruang belajar, hingga sanitasi dan sirkulasi udara dinilai sangat mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

Ia juga menyebut penghuni rusun berasal dari berbagai fakultas, termasuk mahasiswa dari Papua.

Pada tahun 2026, Rusun Unsri difokuskan untuk mendukung kebutuhan mahasiswa asing serta mahasiswa reguler dari luar kota sebagai bagian dari upaya menunjang prestasi akademik maupun non akademik.

Selain difungsikan sebagai tempat tinggal, rusun tersebut juga dimanfaatkan sebagai pusat persiapan berbagai kegiatan mahasiswa seperti MTQ, sepak bola, Paskibraka, dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).