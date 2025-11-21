Intip Inspirasi Desain Ergonomis & Kesan Premium Polytron FOX 350 yang Debut di GJAW 2025
jpnn.com, JAKARTA - Polytron FOX 350 resmi melakukan debutnya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.
Kehadiran perdana ini melanjutkan kesuksesan peluncuran FOX 350 yang mendapat atensi besar dari masyarakat dan kesan positif dari rekan media yang sudah mencoba mengendarainya.
Bertempat di Hall 9, Booth 9A, ICE BSD City, peluncuran ini sekaligus menegaskan identitas 'Modern Warrior', generasi urban yang tangguh menghadapi dinamika kota setiap hari.
Setiap lekuk desain dan warna memiliki semangat masing-masing.
Tidak hanya memperkuat posisi Polytron sebagai merek motor listrik nomor satu di Indonesia, kehadiran FOX-350 menjadi simbol perkembangan riset produk sejak Polytron memasuki pasar EV dua roda pada 2022 lalu.
Head of Group Product EV 2W Polytron, Ilman Fachrian Fadly mengungkapkan pihaknya telah melakukan riset selama tiga tahun dengan selalu mendengarkan kebutuhan konsumen urban.
"FOX-350 merupakan hasil penyempurnaan desain dan pengalaman berkendara untuk masyarakat Indonesia yang aktif, efisien, dan dinamis,” ungkap Ilman dalam keterangan resminya, Jumat (21/11).
Polytron FOX 350 resmi melakukan debutnya di ajang GJAW 2025 yang berlangsung di ICE BSD City pada 21–30 November 2025
