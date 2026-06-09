Intip Kekuatan Garuda, Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik Pantau Laga Indonesia di SUGBK

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6) malam, untuk memantau kekuatan Timnas Indonesia yang tengah berlaga melawan Mozambik.

"Saya sedang mengamati Indonesia," kata Kim.

Kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu menarik perhatian lantaran Vietnam dan Indonesia berada di grup yang sama pada ajang Piala ASEAN 2026, sebelumnya bernama Piala AFF, yang digelar akhir Juli 2026.

Kim memasuki area tribun VIP barat SUGBK pada babak kedua, setelah Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 melalui gol Ole Romeny pada menit ke-11.

Pria berusia 49 tahun menggunakan setelan pakaian santai, dengan kaos polo putih dan celana panjang krem. Ia mengenakan sepatu berwarna hitam dan putih, juga membawa tas ransel.

Setelah meladeni kebutuhan dokumentasi dari awak media, Sang-sik kemudian turun untuk duduk di tribun VIP barat.

Indonesia dan Vietnam berada di Grup A Piala ASEAN 2026, bersama Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Di grup tersebut, Indonesia akan bersua Vietnam pada 3 Agustus di Stadion Pakansari, Bogor. Stadion yang sama akan menggelar pertandingan pertama skuad Garuda melawan Kamboja pada 27 Juli.