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Intip Keseruan Grand Final Korea Kaja! Vol. 3 by.U, Jurinya dari Negeri Ginseng

Intip Keseruan Grand Final Korea Kaja! Vol. 3 by.U, Jurinya dari Negeri Ginseng
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by.U menggelar Grand Final kompetisi Random Play Dance (RPD) Korea Kaja! Vol.3 bertajuk Dance of Dreams. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Brand telco serbadigital dari Telkomsel, by.U menggelar Grand Final kompetisi Random Play Dance (RPD) Korea Kaja! Vol.3 bertajuk “Dance of Dreams” di Jakarta pada Minggu (6/9).

Ajang ini menjadi puncak rangkaian kegiatan di lima kota besar yang dirancang untuk membuka kesempatan bagi talenta muda Indonesia dalam mengembangkan kemampuan diri.

Sepanjang penyelenggaraannya, Korea Kaja! Vol.3 berhasil menjaring 2.000 video submission atau meningkat sekitar 38 persen dibandingkan pencapaian pada volume sebelumnya.

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Head of by.U Product Marketing Telkomsel Herman A. Prasetyo menilai banyak anak muda memiliki gairah besar terhadap K-pop, namun masih kekurangan wadah untuk tampil.

“Korea Kaja! kami hadirkan sebagai platform untuk berpartisipasi, mendapatkan pengalaman baru, dan membuka peluang nyata,” ujar Herman di Jakarta Selatan.

Rangkaian roadshow yang digelar di Jakarta, Pontianak, Palembang, Solo, dan Bandung ini telah menjangkau sekitar 10.000 penonton secara langsung di lokasi.

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Antusiasme publik juga terlihat melalui kanal digital dengan total lebih dari 60.000 penonton yang menyaksikan jalannya kompetisi secara daring.

Sebanyak 12 finalis yang terdiri dari pemenang tiap kota dan peserta jalur comeback chance berkompetisi menunjukkan bakat terbaik mereka di babak final.

by.U menggelar Grand Final kompetisi Random Play Dance (RPD) Korea Kaja! Vol.3 bertajuk Dance of Dreams.

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