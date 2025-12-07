menu
Intip Program Gratispol Gubernur Kaltim, dari Pendidikan hingga Internet Desa

Intip Program Gratispol Gubernur Kaltim, dari Pendidikan hingga Internet Desa
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud saat menyerahkan program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kaltim. Foto: dok pemprov Kaltim

jpnn.com, SAMARINDA - Sejak dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud atau yang karib disapa Harum telah banyak menggoreskan prestasi kepemimpinannya sebagai kepala daerah. 

Beragam program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye, berhasil direalisasikan dalam kapasitasnya sebagai gubernur yang dilantik pada 20 Februari 2025.

Tak tanggung-tanggung, enam program besar langsung diwudjudkan menembus batas mimpi rakyat yang diberi nama GratisPol.

Baca Juga:

Dalam pidato peluncuran Gratispol, Harum mengingatkan bahwa program ini adalah bagian dari janji kampanye Rudy–Seno, kini menjadi kebijakan nyata yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kaltim Emas harus bebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Kami akan memutus rantai kebodohan dengan ilmu, dan rantai kemiskinan dengan kesempatan,” kata Harum dikutip JPNN.com, Minggu (7/12).

Dalam waktu singkat, Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji menunjukkan bahwa perubahan bukan mustahil. 

Baca Juga:

"Gratispol bukan hanya program melainkan simbol harapan, bahwa pemerintah bisa berpihak, hadir, dan peduli pada kebutuhan rakyat," lanjutnya.

Keenam program itu meliputi pendidikan, kesehatan, hunian, internet desa, hingga sentuhan spiritualitas, semuanya dibalut satu semangat, membangun generasi emas. 

