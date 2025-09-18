Intraco Penta dan Techking Tires Mengapresiasi Pelanggan Melalui Customer Golfday 2025

jpnn.com - JAKARTA - PT Intraco Penta Tbk (INTA) mengapresiasi pelanggan melalui Customer Golfday 2025.

Direktur Utama INTA Petrus Halim mengatakan kegiatan itu rutin digelar perseroan dalam berbagai kegiatan.

Tahun ini pihaknya memilih perlombaan golf yang mengundang sekitar 48 peserta dari pelanggan loyal perseroan.

Baca Juga: Garansi dan Kualitas Jadi Komitmen Utama Distributor Sparepart Alat Berat Ini

“Melalui Customer Golf Day 2025, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan para pelanggan. Hubungan jangka panjang yang solid menjadi kunci keberhasilan kami dalam menghadirkan solusi alat berat dan layanan terbaik,” kata Petrus, Kamis (18/9).

Selain turnamen golf persahabatan, acara ini juga diisi dengan sesi networking, apresiasi khusus bagi pelanggan berprestasi, dan pembaruan informasi seputar inovasi layanan perseroan.

Petrus meyakini bahwa kebersamaan dan sinergi dengan pelanggan merupakan fondasi penting untuk menghadapi dinamika industri alat berat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.

Turut hadir juga Direktur Techking Tires Indonesia Fritz Wang dalam acara ini sebagai bentuk apresiasi dan sinergi bersama perseroan dalam mendukung pertumbuhan industri alat berat di Indonesia.

Secara kinerja, hingga semester I-2025 ini perseroan mencatatkan pendapatan usaha Rp476 miliar atau tumbuh 1,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp469 miliar.