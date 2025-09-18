menu
Inul Daratista Segera 'Menggoyang' Pulau Penang
Konser Inul Daratista Live In Malaysia ‘Millenial Dangdut Nusantara’ akan digelar di Setia Spice Arena Pulau Penang pada 6 Desember 2025. Foto: Dok. Suara Space

jpnn.com, PENANG - Penyanyi dangdut, Inul Daratista akan menggelar konser di Pulau Penang, Malaysia pada 6 Desember 2025.

Setelah hampir dua dekade menyepi dari pentas konser di Malaysia, dia akhirnya segera menghibur penggemar di sana.

Menariknya, Inul Daratista tidak beraksi di Kuala Lumpur, namun memilih Setia Spice Arena Pulau Penang sebagai destinasi konser.

Adapun konser bertajuk Inul Daratista Live In Malaysia ‘Millenial Dangdut Nusantara’ itu bakal berlangsung di Setia Spice Arena Pulau Penang pada 6 Desember 2025.

Penyanyi yang terkenal dengan Goyang Ngebor itu bakal tampil bersama penyanyi Amelina dan Baby Shima untuk menghibur penggemar setia.

Konser Inul Daratista tersebut didukung oleh Fajar Baiduri Empire dan Istana Budaya melalui Orkestra Tradisional Malaysia (OTM),

OTM yang di bawah pimpinan Encik Mohd Yazid Zakaria hadir bersama 18 pemusik dan 12 penari di bawah ArtisTana, Istana Budaya.

Inul Daratista mengatakan bahwa konser di Malaysia sudah lama dinantikan apalagi dirinya terakhir ke negara tetangga hampir 20 tahun lalu.

