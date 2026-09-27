Inul Membuat Kejutan di Panggung Pestapora 2026, Romantis dan Gelak Tawa
jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi dangdut Inul Daratista memberikan kejutan kepada penonton Pestapora 2026 hari kedua.
Inul mengajak sang suami, Adam Suseno, naik ke atas panggung di Gambir Expo dan Hall D2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu malam.
Inul membuka penampilannya dengan membawakan sejumlah lagu, di antaranya “Buaya Buntung”, “Masa Lalu”, “Keong Racun”, dan “Yang Penting Happy”.
Suasana kemudian berubah ketika Inul membawakan lagu sendu “Always Remember Us This Way” milik Lady Gaga.
Setelah lagu tersebut, Inul menyampaikan rasa terima kasih kepada Adam yang selama ini setia mendampinginya.
“Saya ingin berterima kasih untuk suami saya yang selalu menemani dari saya enggak punya apa-apa sampai sekarang,” kata Inul.
Tak lama kemudian, Adam muncul ke atas panggung sambil membawa gitar.
Penonton pun sontak terkejut melihat sosok ikonik dengan kumis tebal yang menjadi ciri khasnya tersebut.
Inul membuat kejutan, penonton pun sontak terkejut melihat sosok ikonik naik di panggung Pestapora 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keseruan King Nassar di Pestapora 2026, Pakai Kostum 'Carousel' Hingga Bagi-Bagi Lolipop
- Juicy Luicy Ramaikan Panggung Pestapora Hari Pertama
- 330 Penampil Siap Selebrasi di Pestapora 2026
- Syahrini Bakal Meramaikan Pestapora 2026, Kiki Aulia Ungkap Hal Ini
- Kolaborasi Spesial ATSIRI dan Pestapora 2026: Ada Musik dan Aroma Khas
- Pestapora 2026 Umumkan Line-Up Fase Kedua, Ada Sheila On 7 Hingga Kembalinya Syahrini