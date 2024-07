Invest for Impact: Dari INSIGHT IM untuk Anak Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan Hari Anak Nasional 2024, PT Insight Investments Management (Insight IM) dengan antusias mengusung semangat "Invest for Impact," memberikan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program-program yang bertujuan menginspirasi dan memberdayakan anak-anak di berbagai wilayah.

Direktur Insight IM Ria M Warganda menyampaikan bahwa Insight IM mendukung 3 program utama dalam upaya menyebarkan semangat Hari Anak Nasional 2024.

Ketiga program ini, kata Ria, telah sesuai dengan tema Hari Anak Nasional 2024 yakni ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’ beserta 6 sub tema di antaranya Suara Anak Membangun Bangsa, Anak Cerdas Berinternet Sehat, Pancasila di Hati Anak Indonesia, Dare to Lead and Speak Up: Anak Pelopor dan Pelapor, Anak Merdeka dari Kekerasan, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Stunting, serta Pengasuhan Layak untuk Anak: Digital Parenting.

“Anak-anak adalah masa depan kita, dan kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Kami percaya bahwa melalui beberapa program CSR ini, kami dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan mereka. Insight IM berkomitmen untuk turut menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia,” tutur Ria dalam keterangan resminya, Kamis (25/7).

Program pertama, Insight IM meluncurkan "Tumbuh dan Berkembang dengan Cinta" yang diadakan di Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, dari tanggal 13 hingga 20 Juli 2024.

Bekerja sama dengan mitra CSR Garda Cendikia dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM), INSIGHT IM menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan anak-anak, termasuk pembangunan dan pelatihan Taman Bacaan Masyarakat, seminar keamanan siber dan internet bagi pelajar Lebak bagian Selatan, seminar parenting, dan Cendikia Class yang bertujuan mengembangkan keterampilan dan kreativitas anak-anak.

Kedua, dalam rangka mendukung pendidikan yang inklusif dan mengelola keragaman, INSIGHT IM juga mengadakan Pelatihan Sekolah Guru Kebhinekaan bertajuk "Mengelola Keragaman Mencegah Kekerasan di Sekolah" yang diadakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Banten. Program ini telah diselenggarakan pada Sabtu, 13 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan pendampingan selama tiga bulan.

Melalui kerja sama dengan Yayasan Cahaya Guru, INSIGHT IM memberikan pelatihan kepada 50 guru di provinsi Banten, dengan tujuan untuk mencegah kekerasan di sekolah dan mempromosikan pendidikan yang inklusif.