Investasi di Jakarta Mencapai Rp 270 Triliun pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan realisasi investasi di Jakarta pada 2025 mencapai Rp 270,9 triliun atau tumbuh 11,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Pramono, pertumbuhan investasi di Jakarta tersebut cukup tinggi, dengan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 175,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 95,6 triliun.

Hal ini menunjukkan kuatnya kepercayaan investor kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Investasi tersebut memberikan kontribusi 14 persen terhadap total investasi nasional," ujar Pramono dikutip Jumat (23/1).

Pramono mensyukuri, kinerja ekonomi ibu kota tahun pada 2025 tetap solid di tengah dinamika global.

Investasi pada 2025 ini tercatat menyerap 487.070 tenaga kerja di Jakarta yang mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

?Selain itu, sektor pariwisata juga menunjukkan gairah tinggi dengan okupansi hotel bintang 5 mencapai 62,03 persen pada Desember. Bahkan menyentuh 100 persen di area pusat bisnis saat momen akhir tahun.

Pramono menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi dunia usaha melalui kemudahan perizinan yang juga disambut baik oleh para pelaku usaha.